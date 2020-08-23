SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi

Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Real Madrid'li James Rodriguez'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'a İspanyol devinden onay çıktı. Eflatun beyazlılar, transfer için 10 gün süre verirken, Galatasaraylı Falcao, vatandaşı Rodriguez'i İstanbul'a davet etti.

Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi

Bu sezon Galatasaraylı taraftarların rüyasını süsleyen transferler arasında başı çeken James Rodriguez'le ilgili taraftarı sevindiren haberler gelmeye devam ediyor.Real Madrid'in izni doğrultusunda yıldız futbolcuyla görüşen sarı kırmızılılarda deneyimli oyuncunun transferi için yönetimin yanı sıra Radamel Falcao da devreye girdi. Golcü futbolcu ve eşinin, Falcao'nun milli takımdan arkadaşı olan James'i İstanbul turu yapmaya davet ettiği öğrenildi.

EN AZ ZARARLA SATACAK

Çünkü James'ten 20 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyorlar. Real Madrid anlaşması sezon sonunda bitecek olan James'i sözleşmesini uzatmadan Galatasaray'a gönderirse elindeki imkandan olacak.Umutları ise James'in Galatasaray'da eski performanslarından birisini göstermesi ve ardından en az zararla satılması. İspanyollar ayrıca, Premier Lig ve Serie A'dan da yıldız için teklif bekliyorlar.

İLK TEKLİF G.SARAY'DAN

İspanyol Libertad gazetesi muhabiri Sergio Valentin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığı ve Galatasaray'ın Rodriguez'e gelmek isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

ZIDANE'A TAKILDI

Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giyen James Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde sadece 14 maça çıkabilmişti. 1 gol ve 2 asistlik katkı yapan oyuncunun Zidane ile yıldızının pek de barışmadığı biliniyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Falcao'dan flaş Arda Turan itirafıFalcao'dan flaş Arda Turan itirafı
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Fenerbahçe bombayı patlattı
Fenerbahçe bombayı patlattı
Fredrik Ljungberg istifa etti
Fredrik Ljungberg istifa etti
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
F.Bahçe'nin yeni transferi uçağa bindi, geliyor!
Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi
Alper Potuk Beşiktaş'a önerildi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Falcao: Arda'nın gelmesi beni çok mutlu etti
Falcao'dan flaş Arda Turan itirafı
Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı
Galatasaray'da orta sahaya kuzey yıldızı
Abdürrahim Albayrak: Dönen dolapları gördük
Olay sözler! "Dönen dolapları gördük!"
Sasa Ilic: Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum
'Türkiye'de takım çalıştırmak istiyorum'
Galatasaray Doğa Sigorta'da koronavirüs vakası
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif vaka...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.