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Real Madrid'i çalıştırıyordu! Dünyaca ünlü teknik direktöre hapis cezası kararı

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan tecrübeli teknik direktöre yüklü miktarda para cezası da uygulandı. Ancelotti, savunmasında beraat talep etmişti. İşte detaylar...

Real Madrid'i çalıştırıyordu! Dünyaca ünlü teknik direktöre hapis cezası kararı
Begüm Özkaynak

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancelotti'ye ayrıca 386 bin avro para cezası verildi.

Real Madrid i çalıştırıyordu! Dünyaca ünlü teknik direktöre hapis cezası kararı 1

HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN DİKKATE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Madrid İl Mahkemesinde 2 ve 3 Nisan'da yapılan duruşmada Ancelotti, hazineyi dolandırmayı asla düşünmediğini savunmuştu. 66 yaşındaki teknik direktör, kulübün ve danışmanlarının söylediklerini uyguladığını belirterek beraatını talep etmiş, suçlu bulunması halinde ise kendisi için hafifletici sebeplerin dikkate alınmasını istemişti.

Real Madrid i çalıştırıyordu! Dünyaca ünlü teknik direktöre hapis cezası kararı 2

2015 YILINDAKİ SUÇLAMASINDAN AKLANDI

Madrid İl Mahkemesinin kararına göre İtalyan çalıştırıcı, 2015 yılında imaj haklarına ilişkin gelirlerin tahsilatıyla bağlantılı muhtemel bir vergi suçlamasından ise aklandı.

2013-2015 ve 2021-2025 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, İspanyol ekibi ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Brezilya İspanya Carlo Ancelotti real madrid
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