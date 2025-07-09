Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok...

Real Madrid uçağı, Palm Beach'te yaşanan fırtınaya gökyüzünde yakalandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynayacağı yarı final maçı öncesi New York'a gitmek için havalanan Real Madrid uçağı, beklenenden çok daha fazla süre gökyüzünde kaldı.

FIRTINAYA GÖKYÜZÜNDE YAKALANDILAR

Real Madrid oyuncularını taşıyan özel uçak, Palm Beach'te yaşanması beklenen fırtınaya talihsiz bir şekilde tam iniş esnasında yakalandı. Bu sebeple iniş için uçaklar trafiğe maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat gökyüzünde iniş için sıra bekleyen Real Madrid uçağı, ilginç bir olay atlattı.

KAMP MERKEZİ DEĞİŞECEK

Real Madrid, kamp merkezi olarak Palm Beach'i tercih etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Real Madrid kulübü Palm Beach'teki kampını iptal etti.