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Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok...

Real Madrid, uçak yolculuğu esnasında kabusu yaşadı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçı öncesi New York'a gitmeye çalışan Real Madrid uçağı büyük bir tehlike atlattı. Gökyüzünden yakalandıkları fırtına sebebiyle uzunca bir süre piste iniş yapamayan Real Madrid uçağı, yaşanan tüm aksaklık sonrası etkinliklerini ve basın toplantılarını iptal etmek zorunda kaldı. İspanyol devi, yaşanan bu olayın ardından bir daha Palm Beach'e dönmeme kararı aldı.

Real Madrid'i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok...
Emre Şen

Real Madrid uçağı, Palm Beach'te yaşanan fırtınaya gökyüzünde yakalandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynayacağı yarı final maçı öncesi New York'a gitmek için havalanan Real Madrid uçağı, beklenenden çok daha fazla süre gökyüzünde kaldı.

FIRTINAYA GÖKYÜZÜNDE YAKALANDILAR

Real Madrid i taşıyan uçak, gökyüzünde kabusu yaşadı! İptal edildi, artık geri dönüş yok... 1

Real Madrid oyuncularını taşıyan özel uçak, Palm Beach'te yaşanması beklenen fırtınaya talihsiz bir şekilde tam iniş esnasında yakalandı. Bu sebeple iniş için uçaklar trafiğe maruz kaldı. Yaklaşık 1.5 saat gökyüzünde iniş için sıra bekleyen Real Madrid uçağı, ilginç bir olay atlattı.

KAMP MERKEZİ DEĞİŞECEK

Real Madrid, kamp merkezi olarak Palm Beach'i tercih etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Real Madrid kulübü Palm Beach'teki kampını iptal etti.

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