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Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi...

07.07.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek. Yapılan basın toplantısıyla tanıtılan Arda Güler'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in konuşma yaptığı sırada ismini duyunca birden sahneye çıkan Arda Güler'in o anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’den, İspanyol devi Real Madrid’e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler’in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.

BASIN TOPLANTISINDA HEYECANLANDI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda'yı basın mensuplarına tanıttığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Kendisini yanına çağırdığını sanan Arda Güler, yerinden kalkıp Perez'in konuşma yaptığı kürsüye gitti ve bir süre Perez'in yanında kaldı. Arda'nın heyecanlandığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve alkış aldı.

İŞTE O ANLAR...


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Florentino Perez Arda Güler real madrid fenerbahçe florentino yaşında

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