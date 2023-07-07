Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi...

Fenerbahçe’den, İspanyol devi Real Madrid’e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler’in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.

BASIN TOPLANTISINDA HEYECANLANDI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda'yı basın mensuplarına tanıttığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Kendisini yanına çağırdığını sanan Arda Güler, yerinden kalkıp Perez'in konuşma yaptığı kürsüye gitti ve bir süre Perez'in yanında kaldı. Arda'nın heyecanlandığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve alkış aldı.

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