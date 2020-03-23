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Real Madrid’in eski başkanı Fernando Martin koronavirüse yakalandı!

İSPANYA HABERLERİ  | 23.03.2020 20:40 | Son Güncelleme

Real Madrid’in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez’in korona virüse yakalandığı açıklandı.

Real Madrid’in eski başkanı Fernando Martin koronavirüse yakalandı!

FUTBOL DÜNYASI ŞOKTA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs spor dünyasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Real Madrid’in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez’in korona virüse yakalandığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 2006 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında Madrid ekibinin başkanlığını yapan Martin’in testleri pozitif çıktı. 72 yaşındaki iş insanının tedavisinin Puerta de Hierro Hastanesi’nde sürdüğü ifade edildi.

BİR DİĞER ESKİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

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