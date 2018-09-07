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Real Madrid'in geliri 750,9 milyon avroya ulaştı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Real Madrid'in 2017-2018 dönemi geliri 750,9 milyon avroya ulaştı.

Real Madrid'in geliri 750,9 milyon avroya ulaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in, 2017-2018 dönemi geliri 750,9 milyon avroya ulaştı. Real Madrid, geçen sezona ilişkin mali tablosunu açıkladı. Buna göre, takımın faaliyet gelirleri bir önceki sezona oranla yüzde 11,3 artarak, 750,9 milyon avro oldu.

Bu rakam, oyuncu transferlerinden elde edilen kazançları içermezken, yüzde 11,3'e denk gelen 76 milyon avroluk artış, 2000 yılından bu yana bir mali yıl içinde görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, kupalarda elde edilen başarıların, gelirlerin artmasına yardımcı olduğu ancak bunun aynı zamanda verillen bonuslar nedeniyle giderlere de yansıdığı belirtildi.

Borcu bulunmayan başkent ekibinin, art arda üçüncü kez sezonu karla kapattığı duyuruldu. Real Madrid, temmuz ayında 100 milyon avro bonservis bedeliyle Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesine izin vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid İspanya La Liga

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