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Real Madrid'in korkulu rüyası Galatasaray! 21. yüzyılda başarabilen 2 takım var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 09:24
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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Uzun süredir final bile kaybetmeyen Real Madrid, 21. yüzyılda Avrupa kupası finallerinde sadece Galatasaray ve Atletico Madrid’e kupa kaybetti.

Real Madrid'in korkulu rüyası Galatasaray! 21. yüzyılda başarabilen 2 takım var...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6’sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

GALATASARAY DETAYI GÜNDEM OLDU

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Real Madrid, 21. yüzyılda Avrupa kupası finallerinde sadece Galatasaray ve Atletico Madrid’e kupa kaybetti.

2000 Valencia
2002 Liverpool
2014 Atletico Madrid
2016 Atletico Madrid
2017 Juventus
2018 Liverpool
2000 Galatasaray
2002 Feyenoord
2014 Sevilla
2016 Sevilla
2017 Manchester United
2018 Atletico Madrid
2022 Liverpool
2024 Borussia Dortmund

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galatasaray real madrid
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