Real Madrid'in korkulu rüyası Galatasaray! 21. yüzyılda başarabilen 2 takım var...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6’sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

GALATASARAY DETAYI GÜNDEM OLDU

Real Madrid, 21. yüzyılda Avrupa kupası finallerinde sadece Galatasaray ve Atletico Madrid’e kupa kaybetti.

2000 Valencia

2002 Liverpool

2014 Atletico Madrid

2016 Atletico Madrid

2017 Juventus

2018 Liverpool

2000 Galatasaray

2002 Feyenoord

2014 Sevilla

2016 Sevilla

2017 Manchester United

2018 Atletico Madrid

2022 Liverpool

2024 Borussia Dortmund





