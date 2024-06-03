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Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarına Arda Güler damga vurdu! Ancelotti çağırdı, o mikrofonu eline aldı... İspanya o anları konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 11:22
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Ligde şampiyon olmasının yanı sıra Borussia Dortmund'u mağlup ederek 15. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid'de kutlamalar tüm hızıyla sürerken, Arda Güler kutlamalara damga vurdu. İşte detaylar...

Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarına Arda Güler damga vurdu! Ancelotti çağırdı, o mikrofonu eline aldı... İspanya o anları konuşuyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanmanın coşkusunu büyük bir kutlamayla yaşarken, kutlamalara milli yıldız Arda Güler damga vurdu.

"SİZİ ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUKLA TANIŞTIRACAĞIM"

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Kutlamalarda, genç yetenek Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti arasındaki diyalog ise geceye damgasını vurdu. İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

"MERHABA MADRİDİSTALAR"

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Mikrofonu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu samimi diyalog, hem İspanya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.

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