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Real Madrid'in süper yıldızı Jude Bellinhham'dan Süper Kupa sonrası Arda Güler açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.08.2024 09:22
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Atalanta'yı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Real Madrid'de yıldız isim Jude Bellingham karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bellingham, Arda Güler için dikkat çekici sözler kullandı. İşte detaylar...

Real Madrid'in süper yıldızı Jude Bellinhham'dan Süper Kupa sonrası Arda Güler açıklaması!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in yıldız ismi Bellingham, 2-0 kazanılan Atalanta karşılaşmanın ardından konuştu.

İngiliz yıldız, "Gerçekten enteresan bir maçtı, çok değişik bir takımlar. Adam adama savunma yapıyorlar ve kolay değil. O yüzden bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekti. İkinci yarıya biraz daha alan aradık ve bunda başarılı olduk." dedi.

MBAPPE SÖZLERİ

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Kylian Mbappe ve hücum hattıyla ilgili konuşan Bellingham, "Zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Birlikte oynadığınızda ne kadar iyi oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki daha fazla birbirimizi anlamalıyız. Beraber öğrenmeye ve bu oyunu geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"ARDA İNANILMAZ OLACAK"

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Bellingham, son olarak milli yıldız Arda Güler için, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçak gönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

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Arda Güler son dakika bellingham real madrid
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