Real Madrid'in yenilgisi sonrası Arda Güler ve Mbappe çıldırdı! Öyle bir şey yaptılar ki...

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu.

ARDA GÜLER ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmaya 68. dakikada dahil olan milli yıldız Arda Güler son düdük sonrası çok sinirlenirken kenarda bulunan bir su şişesine tekme atmak istedi. Bu sırada ayağı kayan Güler yere düştü.

MBAPPE O GELENEĞİ REDDETTİ

Kupa töreni öncesinde Barcelona, geleneksel olarak rakibine saygı göstergesi kabul edilen alkış koridorunu Real Madrid için oluşturdu. Ancak Barcelona oyuncuları sahneye çıkmaya hazırlanırken Madrid cephesinden beklenen karşılık gelmedi. Real Madrid, aynı geleneği uygulamayı tercih etmedi.

SOYUNMA ODASINA YÖNLENDİRDİ

Bu sırada dikkat çeken bir an da Kylian Mbappe’den geldi. Fransız yıldız, rakiplerini alkışlamak üzere hazırlanan bazı takım arkadaşlarını durdurarak soyunma odasına yönlendirdi. Mbappe’nin bu hamlesi, final gecesinin en çok tartışılan anlarından biri oldu.

Sahadaki rekabetin kupa törenine de yansıdığı final sonrası yaşananlar, El Clasico geriliminin sadece 90 dakikayla sınırlı kalmadığını bir kez daha gösterdi.