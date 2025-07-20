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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'ye şok soruşturma! Kara para aklama suçundan yargılanacak...

İspanya futbolunun önde gelen takımlarından Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye kara para aklama suçundan soruşturma açıldı. Dünya Kupası ikramiyesinin 180.000 Euro'luk kısmını polislere dağıtan Fransız yıldıza yasal araştırma başlatıldı. İşte detaylar…

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'ye şok soruşturma! Kara para aklama suçundan yargılanacak...
Burak Kavuncu
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid’in yıldızı futbolcusu Kylian Mbappe’nin, Dünya Kupası ikramiyesinden 180.000 Euro polislere vermesi olay oldu. Yıldız futbolcu Fransız polisinin radarına girerken, Ulusal Polis Teftiş Kurulu (IGPN) hakkında kara para aklama suçundan soruşturma açtı.

Kylian Mbappe, yatırılan primlerin 180 bin euroluk kısmını Fransa Milli Takımı'nı korumakla görevlendirilen 4 polis memuru ve 1 polis şefine dağıttı. Primleri alan memurlara soruşturma açıldı.

MBAPPE AMACINI AÇIKLADI!

Real Madrid in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ye şok soruşturma! Kara para aklama suçundan yargılanacak... 1

Le Canard Enchaîné gazetesinin Fransa istihbarat servisinden aldığı belgede Mbappe'nin 4 polis memuruna 30'ar bin, polis şefine 60 bin 300 euro gönderdiği tespit edildi.

Kylian Mbappe amacının sadece oyuncu güvenliğini sağlayan personele ve bazı derneklere destek vermek olduğunu belirtse de soruşturmanın açılmasını engelleyemedi. Ayrıca, vergi avukatına danışıldığını ve alınan cevaba göre bu tür bağışların alıcılar tarafından vergi dairesine bildirilmesinin gerekmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Her şey yasalara uygun, ama aynı zamanda emeği gölgede kalanlara vefa göstermeyi amaçlayan yasanın ruhuna da sadık kalındı. Oyuncular ile güvenlik görevlileri arasındaki güven bağı küçümsenmemeli, aksine takdir edilmelidir." denildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR…

Real Madrid in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ye şok soruşturma! Kara para aklama suçundan yargılanacak... 2

Ulusal Polis Teftiş Kurulu (IGPN), özellikle yüksek meblağ alan polis memurunun rolü üzerinde duruyor. Soruşturma, bağışların yasal çerçevede yapılıp yapılmadığı ve bildirim zorunluluğu olup olmadığı gibi detaylar üzerinde yoğunlaşıyor. Olayın nasıl sonuçlanacağı ve bağışların yasal statüsü önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Fransa Kylian Mbappe kara para dava soruşturma real madrid
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