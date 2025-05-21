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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye! Sadece aidatı bile dudak uçuklattı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Güler'den ailesine yaklaşık 120 milyon TL'lik villa satın aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den ailesine 120 milyon TL'lik hediye! Sadece aidatı bile dudak uçuklattı
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Futbol Takımı'nın ve Real Madrid'in başarılı yıldızı Arda Güler, bu kez futbol dışı bir konu ile gündeme geldi.

20 yaşındaki yıldız ailesi için İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 milyon dolar değerinde lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre; Arda Güler'in Beykoz Acarkent'ten satın aldığı 5 katlı villa için yaklaşık 120 milyon TL ödediği öğrenildi.

2 MİLYON DOLARLIK TADİLAT YAPTIRACAK

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Lüks konut için adeta bir servet harcayan genç oyuncunun, kapsamlı bir tadilat yaptırmak için de yaklaşık 2 milyon dolar harcayacağı öğrenildi.

AİDATI 14 BİN TL

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Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL'ye satışa çıkarılan villanın, pazarlıklar sonucunda yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenilirken, 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtildi.

1000 metrekare alana kurulan, geniş salonu ve ferah mutfağıyla dikkat çeken villada, etkileyici manzara ve oldukça büyük bir yüzme havuzu bulunuyor.

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Beykoz hediye Arda Güler son dakika real madrid villa
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