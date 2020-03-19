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  4. Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, koronavirüs karantinasından kaçtı!

Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, koronavirüs karantinasından kaçtı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, karantina'dan kaçtı!

Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic, koronavirüs karantinasından kaçtı!

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitti. İspanyol kulübü çok sert bir ceza vermeye hazırlanıyor.

Haberi sosyal medyadan öğrenen İspanyol kulübü yetkilileri kısa süre içinde oyuncu ile iletişime geçerek ülkeye dönmesini istedi. Olumlu yanıt alamayan Real Madrid yetkilileri yıldız oyuncuyu rekor bir ceza vermeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid koronavirüs Luka Jovic

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