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Real Madrid'in yıldızı Luka Modric kariyerine yeni bir sayfa açıyor! Tecrübeli oyuncu Milan ile her konuda anlaştı...

39 yaşındaki yıldız Luka Modric'in yeni takımı belli oluyor. Luka Modric'in İtalyan devi Milan ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Real Madrid'in yıldızı Luka Modric kariyerine yeni bir sayfa açıyor! Tecrübeli oyuncu Milan ile her konuda anlaştı...
Burak Kavuncu
Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 40 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid ile 2012'den bu yana süren başarılarla dolu serüvenini tamamlayan ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eflatun-beyazlılara veda edecek olan Luka Modric futbol kariyerine yeni bir sayfa açıyor. AC Milan, Hırvat yıldızla görüşmelerinde sona geldi. Kulüp, Modric’i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak.

MİLAN İLE YAKINDA İMZALAYACAK...

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Uzun süredir merakla beklenen yıldız futbolcunun yeni takımı Fabrizio Romano tarafından duyuruldu. Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Modric ile Milan arasındaki görüşmelerde önemli aşama kaydedildi ve taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Deneyimli oyuncunun, FIFA 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından İtalya'ya geçmesi bekleniyor.

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