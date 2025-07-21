Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı! Lucas Vazquez geliyor...

Beşiktaş'ta sağ bek için birçok isim gündeme gelmiş fakat bir türlü anlaşma imzalanamamıştı. Ligin başlamasına az bir süre kala transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılara Real Madrid'in yıldızı haber yolladı.
Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli sağ bek Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak bakan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'ın teklif yapması durumunda imza atacağını yönetime bildirdi.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Vazquez'in, kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesi olduğu biliniyordu.
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