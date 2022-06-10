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  4. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''

10.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon sergilediği performansla Real Madrid’in başarısında büyük pay sahiplerinden olan Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşme yenilemeye çok yakın. Yıldız oyuncunun Instagram hesabı hacklendi ve attığı mesajlar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ester Exposito'ya mesaj atan Vinicius Junior, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dediği ortaya çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu! ''Göğüslerim...''
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid bu sezonun en önemli isimlerinden olan Vinicius Junior ile sözleşme yenileyecek. Brezilyalı yıldızla olan sözleşme görüşmelerinin sezonu etkilememesi açısından yaz dönemine bırakıldığı bilinirken, Real Madrid’in uzun vadeli planlarını üzerine kurmak istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sona erdiğinde yapacağı yeni sözleşmenin detayları şimdiden ortaya çıktı. Sözleşme yenileme olayları konuşulurken Vinicius Junior'un sosyal medya hesabının çalınması şok etkisi yarattı.

"GÖĞÜSLERİM VE VÜCUDUM ÇOK FİT DURUMDA"

Dünyaca ünlü oyuncu Ester Exposito'ya özel mesaj atan Vinicius Junior'un mesajları ifşalandı. Kısa süre içinde Instagram hesabını geri alan yıldız oyuncu hemen paylaşımları sildi. Bu konu hakkında iki taraftan da bir açıklama gelmedi. Vinicius Junior, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dediği ortaya çıktı.

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