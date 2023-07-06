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  4. Real Madrid'in yıldızlarından Arda Güler'e sıcak karşılama! İlk mesaj o isimden geldi

Real Madrid'in yıldızlarından Arda Güler'e sıcak karşılama! İlk mesaj o isimden geldi

06.07.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e yeni takım arkadaşlarından 'Hoş geldin' mesajları gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi tüm dünyada konuşulmaya devam edilirken, genç yıldızın yeni takım arkadaşlarından da paylaşımlar geldi.

"BİR YETENEK DAHA KATILIYOR..."

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullanırken, bir diğer yıldız isim Vinicius Jr da Arda Güler için, "En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha!" paylaşımında bulundu.

FERDİ'DEN DUYGUSAL VEDA!

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Öte yandan Arda Güler ile yakın dost olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da genç yıldız için bir paylaşım geldi. Ferdi, yaptığı paylaşımda "Bizi çok gururlandırdın, yolun her zaman açık olsun canım kardeşim." ifadelerini kullandı.


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