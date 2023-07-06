Real Madrid'in yıldızlarından Arda Güler'e sıcak karşılama! İlk mesaj o isimden geldi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi tüm dünyada konuşulmaya devam edilirken, genç yıldızın yeni takım arkadaşlarından da paylaşımlar geldi.
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" ifadelerini kullanırken, bir diğer yıldız isim Vinicius Jr da Arda Güler için, "En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha!" paylaşımında bulundu.
Öte yandan Arda Güler ile yakın dost olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da genç yıldız için bir paylaşım geldi. Ferdi, yaptığı paylaşımda "Bizi çok gururlandırdın, yolun her zaman açık olsun canım kardeşim." ifadelerini kullandı.
Vinicius Jr'dan Arda Güler paylaşımı:— Mynet Spor (@mynetspor) July 6, 2023
"Dünyanın en büyük kulübünü seçen bir oyuncu daha!" https://t.co/JEHh8ysHse
????Real Madridli Rodrygo:— Mynet Spor (@mynetspor) July 6, 2023
"Real Madrid ailesine bir yetenek daha katılıyor. Hoş geldin Arda Güler!" https://t.co/rXaH2vz1X0