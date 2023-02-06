Real Madrid, Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme sessiz kalamadı!

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre şehirlerde de hissedilen depremin ardından dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. İspanyol takımı Real Madrid de Türkiye’de yaşanan deprem için kulübün resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yaşanan depremden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirten Madrid temsilcisi, vefat eden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

"TÜM GÜCÜMÜZÜ VE SEVGİMİZİ İLETİYORUZ"

"Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen depremde zarar gören depremzedelere tüm gücümüzü ve sevgimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

