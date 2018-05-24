Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

Real Madrid - Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile Liverpool, kıyasıya mücadele edecekler. Real Madrid'in yıldızı Ronaldo ile Liverpool'ün yıldızı parlayan oyuncusu Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde takımlarının en büyük kozları olacak. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında oynanacak final maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fransız Clement Turpin. UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Liverpool final karşılaşması Cumartesi günü saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT1 ve TRT 4K ekranlarında...

REAL MADRİD 12, LİVERPOOL 5 KEZ KAZANDI! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu sene Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşacaklar. Kiev'de oynanacak devler ligi finali öncesinde iki takım bu organizasyonda 5 kez karşı karşıya geldiler. Son iki senenin şampiyonu olan Real Madrid, kupayı 12 kez kaldırırken Liverpool ise 5 kez müzesine götürmeyi başarmış. İşte Real Madrid ile Liverpool'un kupayı kazandığı tarihler... Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 Liverpool: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL REKORU KIRILDI! İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının finale çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek gol ortalamasına ulaşılan sezon yaşanıyor. "Devler Ligi"nde 2017-18 sezonunda şu ana kadar oynanan 124 maçta 397 gol atıldı. Maç başına 3,2 gol atılan ligde, 28 dakikada bir fileler havalandırıldı. Ligde en fazla gol (71) ise 61 ile 75. dakikalar arasında kaydedildi. Böylece ligde 381 golün atıldığı ve 3,04 ortalamaya ulaşılan 2016-17 sezonu geride bırakıldı.

ZIDANE ELEME TURLARINDA NAMAĞLUP Zinedine Zidane, göreve geldiği Ocak 2016'dan bu yana takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 eleme turunda da başarılı oldu. Son üç sezonda ikisi final olmak üzere gruplardan sonra 11 eleme turuna çıkan Zidane yönetimindeki Real Madrid, bunların tamamında rakiplerini geçmeyi başardı. REAL MADRİD EN SON LIVERPOOL'A KAYBETTİ UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 12 kezle en fazla kazanan takım Real Madrid, turnuvanın finalinde en son mağlubiyetini Liverpool'a karşı aldı. 1980-81 sezonunda Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan final maçına Kenny Dalglish ve Graeme Souness gibi isimlerin de yer aldığı kadrosuyla çıkan Liverpool, İspanyol ekibini 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid, finallerdeki diğer iki mağlubiyetini ise 1961-62 sezonunda Benfica, 1963- 64 sezonunda da Inter'e karşı aldı. LIVERPOOL, SON 15 DAKİKADA ÇÖZÜLÜYOR Liverpool, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçta tüm gollerini ilk 75 dakikada bulurken, son 15 dakikada ise kalesinde 6 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki İngiltere ekibi, ligde iki hafta önce West Bromwich Albion'a, "Devler Ligi"nde de Roma'ya iki maçta attığı toplam 9 golü

75 dakikalık bölümde buldu. Aynı dakikalarda 9 gole karşılık 2 gol yiyen Klopp'un öğrencileri, West Bromwich Albion ve Roma ile oynadıkları üç maçın da son 15 dakikasında rakiplerinin ikişer gol atmasına engel olamadı.

RONALDO, XAVI'Yİ GERİDE BIRAKTI Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları yarı final rövanş mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki 152. maçına çıktı.

Aynı zamanda ligin en golcü oyuncusu konumundaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 151 kez forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. REAL MADRİD VE ZİDANE'DAN TARİHİ BAŞARI Real Madrid, bu başarısıyla eski adıyla Şampiyon Kulüpler şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi Kupası'nda iki ayrı dönemde üst üste 3 kez ve üzeri finale çıkan ilk ekip oldu.

1955-1956 ve 1959-60'da üst üste 5 sezon final gören İspanyol devi, son üç sezondur da finale adını yazdırdı. Madrid, son iki yıl ise kupayı müzesine götürdü. Real Madrid ayrıca Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez finale çıktı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi. ZIDANE TARİHE GEÇTİ Real Madrid'i üst üste 3. sezonunda da Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Zinedine Zidane, bunu başaran 3. teknik direktör oldu. Ancak Zidane, geçen iki sezon bir ilki

başardı. Zira daha önce 1993, 94 ve 95'te üst üste 3 yıl finale çıkan Fabio Capello (Milan) ile 1996-97 ve 98'de final heyecanı yaşayan Marcello Lippi (Juventus) sadece

birer kez kupayı kaldırmıştı. Son iki kupayı kaldıran Fransız çalıştırıcı, bu alanda bir ilki başarırken; 26 Mayıs'ta Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finali kazandığı takdirde de üst üste 3. kez kupayı kaldıran ilk isim olarak tarihe geçecek.