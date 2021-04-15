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Real Madrid, Liverpool'u eledi ve yarı finale yükseldi

15.04.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Liverpool ile Real Madrid 0-0 berabere kaldı. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Real Madrid yarı finale yükseldi.

Real Madrid, Liverpool'u eledi ve yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada Liverpool, ilk maçta aldığı skoru lehine çevirmek için mücadele ederken zaman zaman kalesinde pozisyon verdi. Maç boyunca Liverpool, 3 isabetli şut bulurken Real Madrid ise 2 isabetli şut bularak skoru da maç boyunca lehinde tutmayı başardı ve yarı finale adını yazdırdı.

Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkarken 60 dakika görev yaptı.

Bu skorla Real Madrid yarı finale yükselirken bu turda İngiliz Chelsea ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlar 27-28 Nisan tarihlerinde oynanırken rövanşlar ise 4-5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbuş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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