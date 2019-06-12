Real Madrid Luka Jovic'i basına tanıttı

Jovic, çocukken idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu ama takım arkadaşlarına saygıdan ve kimseyi dışarıda bırakmak istemediğinden şimdiki idolünün ismini söylemeyeceği kaydetti.

"Dünyanın en iyi takımında olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullanan Sırp futbolcu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupası kazanmak istediğini belirtti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Jovic, "En iyisini seçtiğime eminim. Real Madrid'e yardım edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

PEREZ: BU KULÜP ASLA PES ETMEZ

Tanıtımda bulunan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Beklediğimiz bir yıl geçirmedik ve buna tepkimizi gelecek sezon güçlü bir şekilde vereceğiz. Taraftarlarımızın hayallerini gerçekleştirme hedefimizle çok yoğun bir şekilde çalışmalıyız. Bu kulüp asla pes etmez ve bunu göstermeye devam edeceğiz. 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kazanmak tek ve sihirli bir şeydi. Zamanla bunun büyük değerinin daha fazla farkına varacağız." diye konuştu.

Real Madrid ile 6 sezonluk sözleşme imzalayan Jovic, geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta toplam 48 maçta 27 gol attı. Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol kulüp, diğer transferi Belçikalı Eden Hazard'ı da yarın basına tanıtacak.





