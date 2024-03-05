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  4. Real Madrid maçında sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin yürüyebilmesi bile çok zor! Ünlü doktor acı haberi açıkladı

Real Madrid maçında sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin yürüyebilmesi bile çok zor! Ünlü doktor acı haberi açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 14:58
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Valencia, Real Madrid maçında sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin dizinde çıkık olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde feci bir şekilde sakatlanarak ambulansla oyunu terk eden Diakhaby'nin futbola geri dönebilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Real Madrid maçında sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin yürüyebilmesi bile çok zor! Ünlü doktor acı haberi açıkladı
Mouctar Diakhaby

Mouctar Diakhaby

GIN Gine
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Valencia
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Valencia'ya, Real Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Mouctar Diakhaby'den kötü haber geldi. Sağ dizinde çıkık olduğu açıklanan yıldız oyuncunun kariyeri bitme noktasına gelebilir...

SEZONU KAPATTI AMA...

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27 yaşındaki futbolcunun, sezonu kapattığı açıklanmıştı. Dizinde yaşanan çıkık sebebiyle doku zedelenmesi oluşan Diakhaby'nin geri dönülemez bir yola girdiği öğrenildi.

"DIAKHABY'NİN SAKATLIĞI KORKUTUCU"

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İspanya'nın ünlü doktorlarından olan Enrique Gastaldi, "Diakhaby'nin sakatlığı korkutucu, bu bir futbolcunun dizinde yaşayabileceği en ciddi sakatlık. Bu çok nadir görülen bir sakatlık. Bir futbolcunun yaşayabileceği en ciddi diz sakatlığı. Muhtemelen dört ya da beş bağı yırtılmıştır. Bu korkunç bir sakatlık." dedi.

"BAKMAM GEREKEN İLK ŞEY HASTANIN YÜRÜYEBİLMESİ"

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Yıldız futbolcunun futbola geri dönmesinin imkansıza yakın olduğunu belirten Enrique Gastaldi, yürümesinde bile sorun olacağını açıkladı. Enrique Gastaldi, "Bu tür yaralanmalarda bakmam gereken ilk şey hastanın yürüyebilmesi ve başka sorun olmamasıdır.... Ve 9 ya da 12 aydan daha az bir iş kaybından bahsetmiyoruz. Bu tür yaralanmalarda bir zaman sınırı koymak zorunda değilsiniz. Bir ya da iki ameliyat gerekebilir." açıklamasını yaptı.

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