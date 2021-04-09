Real Madrid, Mbappe için devreye girdi

Futbol liglerinde sezon sonuna yaklaşılırken, Avrupa kulüplerinde transfer hareketliliği sürüyor. Premier Lig ekibi Manchester United, West Ham United’ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Declan Rice ile ilgilenirken, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için West Ham’a kiralık olarak gönderdiği Jesse Lingard’ı transfer anlaşmasına ekleyecek.

İngiliz ekibi Leeds United, Manchester City’den sezon sonunda ayrılacak olan Sergio Agüero’yu transfer listesine aldı. Agüero’yu eski takımı Atletico Madrid ile bir diğer İngiliz ekibi Chelsea’de transfer etmek istiyor.

Paris Saint-Germain’de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe’nin Fransız ekibiyle yeni bir

sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Real Madrid’in, 22 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacağı, futbolcunun bu yüzden PSG ile yeni bir kontrata ilgisinin az olduğu ifade edildi.

Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon, şu anda Fulham'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcusu Joachim Andersen için 25 milyon Sterlin gibi bir fiyat belirledi. Manchester United ve Tottenham'ın, Andersen için sezon sonunda bir transfer harekatı yapması bekleniyor.