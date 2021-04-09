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Real Madrid, Mbappe için devreye girdi

09.04.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da futbol liglerinde son haftalara girilirken transfer hareketliliği sürüyor. Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Kylian Mbappe için Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi. Barcelona da Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu sezon sonunda transfer listesine koyacağı ifade edildi.

Real Madrid, Mbappe için devreye girdi

Futbol liglerinde sezon sonuna yaklaşılırken, Avrupa kulüplerinde transfer hareketliliği sürüyor. Premier Lig ekibi Manchester United, West Ham United’ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Declan Rice ile ilgilenirken, bu futbolcuyu kadrosuna katmak için West Ham’a kiralık olarak gönderdiği Jesse Lingard’ı transfer anlaşmasına ekleyecek.

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İngiliz ekibi Leeds United, Manchester City’den sezon sonunda ayrılacak olan Sergio Agüero’yu transfer listesine aldı. Agüero’yu eski takımı Atletico Madrid ile bir diğer İngiliz ekibi Chelsea’de transfer etmek istiyor.

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Paris Saint-Germain’de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe’nin Fransız ekibiyle yeni bir
sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Real Madrid’in, 22 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacağı, futbolcunun bu yüzden PSG ile yeni bir kontrata ilgisinin az olduğu ifade edildi.

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Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon, şu anda Fulham'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcusu Joachim Andersen için 25 milyon Sterlin gibi bir fiyat belirledi. Manchester United ve Tottenham'ın, Andersen için sezon sonunda bir transfer harekatı yapması bekleniyor.

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Liverpool, AZ Alkmaar'ın 23 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'ı vatandaşı Georginio Wijnaldum’un alternatifi olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. 30 yaşında olan Wijnaldum’un ilerleyen yaşından dolayı Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, Koopmeiners’ı transfer etmek istediği İngiliz basınında öne çıkan haberlerde yer alıyor.

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Barcelona, 23 yaşındaki futbolcusu Ousmane Dembele ile yeni bir sözleşme imzalayacakken, Philippe Coutinho’yu ise sezon sonunda transfer listesine koyacak.

Coutinho’nun yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğünden dolayı Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman’ın Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda düşünmediği ifade edildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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