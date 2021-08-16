Real Madrid, Mbappe'ye teklif yapacak iddiası

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin son yılını tamamlayıp, gelecek sezon başka bir takımda oynayacağı ve bunun büyük ihtimalle Real Madrid olacağı iddia edilmişti.

Lionel Messi'nin transferinin ardından Fransız basını, Kylian Mbappe'nin ayrılma kararını öne çektiğini iddia ederken, Paris Saint Germain cephesi ise henüz böyle bir durumun olmadığını açıkladı.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi ise Kylian Mbappe için İspanyol ekibinin teklif yapacağını duyurdu.

Marca'nın pazartesi günkü manşetinde "Real Madrid, Kylian Mbappe için resmi teklif hazırlıyor. Bu hafta belirleyici olacak" ifadeleri yer aldı. Bu arada 22 yaşındaki Fransız yıldızın, PSG yönetiminden görüşmelere başlanmasını isteyeceği öne sürüldü.

İspanya'dan gelen bu manşetin ardından Paris Saint Germain ve Real Madrid'in nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

(SPORX)



