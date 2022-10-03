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Real Madrid, Osasuna karşısında bu sezon ilki yaşadı!

03.10.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve Real Madrid bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Real Madrid, Osasuna karşısında bu sezon ilki yaşadı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, 42. dakikada Vinicius'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna, 50. dakikada Enrique Garcia ile beraberliği yakaladı.

Ev sahibi takım tekrardan öne geçmek için ataklarını artırırken, 78. dakikada ceza sahasında Karim Benzema'yı iterek düşüren David Garcia hem penaltıya sebep olup hem de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 3 hafta süren sakatlıktan çıkan ve Real Madrid'de yeniden ilk 11'deki yerini alan Benzema'nın kullandığı penaltı atışında top direğe çarparak auta gitti.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince eflatun beyazlılar ligdeki ilk puan kaybını sahasında yaşayarak liderliği kaybetti.

La Liga'da 7. hafta sonunda 19 puanlı takımlardan Barcelona averajla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 2'nciliğe geriledi.

Lige iyi bir başlangıç yapan Osasuna ise 13 puanla 6. sırada kaldı.

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