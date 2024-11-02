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Real Madrid, öyle bir hoca getiriyor ki, Arda Güler'in tüm keyfi kaçacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.11.2024 08:01
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Real Madrid'de kötü gidişin faturası Carlo Ancelotti'ye kesilmek üzere... Ligde Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yapılacağı ve göreve Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso'nun geleceği aktarıldı. Xabi'nin Leverkusen'den getireceği yıldız oyuncu Arda Güler'in canını bir hayli sıkacak...

Real Madrid, öyle bir hoca getiriyor ki, Arda Güler'in tüm keyfi kaçacak...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun sonraki durağının Real Madrid olacağı konuşuluyor. Ancelotti ile sallantıda olan İspanyol devinden her an böyle bir hamle gelebilir...

SEZON SONUNDA NEREDEYSE KESİN GİBİ

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Sezon sonunda Ancelotti ile yolların ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Son dönemin en iyi çıkış yapan hocalarından biri olan Xabi Alonso'yu kıskacına alan Real Madrid, sezon sonunda imzayı attırmak istiyor.

YALNIZ GELMEYECEK

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Xabi Alonso'nun yanında dünya futbolunun en iyi genç oyuncularından biri olan Florian Wirtz'i de kadrosuna katmaya çalışmak isteyen Real Madrid'in bu şekilde bir paketle yeni sezona hazırlık yaptığı öğrenildi.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK HANDİKAP

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Hücumda, Arda Güler'in oynadığı tüm mevkilerde forma giyebilen Florian Wirtz'in transfer edilmesi, Arda Güler'in forma şansını iyice azaltacak. Şu an bile istediği süreyi alamayan Arda Güler'in Florian Wirtz transferinden sonra nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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