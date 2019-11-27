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Real Madrid - Paris Saint Germain: 2-2 (Maç sonu) Paris Saint-Germain liderliği garantiledi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.11.2019 01:07 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ile Paris Saint Germain 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid - Paris Saint Germain: 2-2 (Maç sonu) Paris Saint-Germain liderliği garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Real Madrid ile Paris Saint Germain 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Paris Saint Germanin grupta puanını 13'e yükselterek A Grubu'ndan lider olarak çıkmayı, Real Madrid ise puanını 8'e çıkararak grubu ikinci tamamlamayı garantiledi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci ve 79'uncu dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Fransız takımının golleri ise 81'inci dakikada Kylian Mbappe ve 83'üncü dakikada Pablo Sarabia'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak Club Brugge - Real Madrid ve Paris Saint Germain - Galatasaray maçları ile tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
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