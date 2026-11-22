Şampiyonlar Ligi Real Madrid Salı 23:00 PSV Eindhoven

Real Madrid ile PSV Eindhoven, 24 Kasım 2026 saat 23:00'te Santiago Bernabéu'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Real Madrid, son 5 maçında da galip geldi. PSV Eindhoven, önemli eksiklerle bu maçı geride bırakacak.

Lig Durumu Real Madrid 2. İspanya La Liga O 13 G 11 B 0 M 2 P 33 33 Attığı Gol 11 Yediği Gol +22 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Madrid 33 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı RM Real Madrid İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 6 / 0 / 0 Gol 19 – 4

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 13 gol atıp 7 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 33 puanla 2. sırada.

PSV Eindhoven (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 18 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Real Madrid G G G G G tüm kulvarlar Real Madrid 2-1 Celta Vigo İspanya La Liga G

Valencia 0-3 Real Madrid İspanya La Liga G

AEK 2-3 Real Madrid Şampiyonlar Ligi G

Racing Santander 0-3 Real Madrid İspanya La Liga G

Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga G PSV Eindhoven tüm kulvarlar NEC Nijmegen 1-4 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

Cambuur 2-5 PSV Eindhoven Hollanda Eredivisie Ligi G

PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge Şampiyonlar Ligi M

PSV Eindhoven 7-0 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi G

PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve 13 gol atarak hücumda etkileyici bir performans sergiledi. Öte yandan, PSV Eindhoven, son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geldiği sürecin ardından bu zorlu karşılaşmaya çıkıyor.

Eksik Oyuncular Real Madrid 2 eksik Rodrygo Raul Asencio PSV Eindhoven 6 eksik Alassane Plea Jerdy Schouten Kiliann Sildillia Mauro Junior Adamo Nagalo Sami Ouaissa

Real Madrid kadrosunda Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.

PSV Eindhoven kadrosunda Alassane Plea (Sakat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Mauro Junior (Şüpheli), Adamo Nagalo (Sakat) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kylian Mbappe Real Madrid 13 Gol 3 Asist Jude Bellingham Real Madrid 5 Gol 3 Asist Arda Güler Real Madrid 3 Gol 4 Asist Yan Diomande Real Madrid 3 Gol 2 Asist

Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 13 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Arda Güler.