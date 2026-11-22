Real Madrid ile PSV Eindhoven, 24 Kasım 2026 saat 23:00'te Santiago Bernabéu'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Real Madrid, son 5 maçında da galip geldi. PSV Eindhoven, önemli eksiklerle bu maçı geride bırakacak.
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 13 gol atıp 7 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 33 puanla 2. sırada.
PSV Eindhoven (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 18 gol atıp 6 gol yedi.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve 13 gol atarak hücumda etkileyici bir performans sergiledi. Öte yandan, PSV Eindhoven, son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geldiği sürecin ardından bu zorlu karşılaşmaya çıkıyor.
Real Madrid kadrosunda Rodrygo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Raul Asencio (Sakat - Bacağı Kırık) yer almıyor.
PSV Eindhoven kadrosunda Alassane Plea (Sakat), Jerdy Schouten (Sakat - Diz Sakatlığı), Kiliann Sildillia (Sakat - Ameliyat), Mauro Junior (Şüpheli), Adamo Nagalo (Sakat) ve Sami Ouaissa (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Real Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 13 golle Kylian Mbappe, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Arda Güler.
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