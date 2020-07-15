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Real Madrid şampiyonluk kutlaması istemiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Real Madrid, perşembe günkü maçlar sonunda olası bir şampiyonluk ilanında, taraftarını şampiyonluk kutlamaları konusunda uyardı.

Real Madrid şampiyonluk kutlaması istemiyor

İspanya futbol tarihinde 34. lig şampiyonluğuna hazırlanan Real Madrid, perşembe günkü maçlar sonunda olası bir şampiyonluk ilanında, taraftarlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplu kutlama yapmamaları için uyardı.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamlarını istiyoruz." denildi.

Sorumlu hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Real Madrid, "herhangi bir şampiyonluk kutlamasının, salgına karşı verilen mücadelede geri adım atılmasına sebebiyet vermemesi gerektiğine" işaret etti.

La Liga'da sezonunun bitimine iki hafta kala yarın Barcelona-Osasuna ve Real Madrid-Villarreal maçları oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid 83 puanla lider, Barcelona ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid galip geldiğinde veya Barcelona'nın her türlü puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İspanya'da hafta içinde 1. lige çıkmayı garantileyen Cadiz'in taraftarları, sosyal mesafe kuralına uymadan kent merkezinde geniş katılımlı kutlama yapmış ve bu görüntüler tepki çekmişti.

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