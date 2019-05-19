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Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı

İSPANYA HABERLERİ  | 19.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Real Madrid, bu sezon La Liga'daki son maçında Real Betis'e 2-0 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı ve kulüp tarihinin en kötü istatistiğini tekrarladı.

Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı

İspanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 3. sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid, sezonun son maçında Real Betis'e 2-0 yenildi. Art arda iki sezon ilk 2'ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergileyen Real Madrid, La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Moron'un 61 ve Jese Rodriguez'in 75. dakikada attığı gollerle Santiago Bernabeu Stadı'ndan 2-0 galip ayrıldı. Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarında olduğu gibi 12 yenilgi alarak kulüp tarihinin en kötü istatistiğini egale etti. Bu sezon resmi maçlardaki mağlubiyet sayısı 18'e çıkan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karşılaşma kaybederek tarihinin bu alandaki en kötü performansını yakalamıştı.

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real madrid İspanya real betis La Liga

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