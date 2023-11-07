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Real Madrid taraftarının Arda Güler konusunda sabrı kalmadı! Sosyal medyadan Ancelotti'ye mesaj gönderdiler...

07.11.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Maçta süre alamayan Arda Güler ile ilgili teknik direktör Ancelotti'den açıklama gelmişti. Real Madrid taraftarı bu açıklamayla ikna olmadı ve Ancelotti'ye mesaj gönderdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi. Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.

ARDA GÜLER FORMA ŞANSI BULAMADI

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Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

Maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için konuşan Ancelotti, "Arda'yı oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID TARAFTARINDAN ANCELOTTI'YE ÇAĞRI!

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Real Madrid'e gönül verne birçok taraftar, Arda Güler'in sosyal medyadaki fotoğrafının altına, "Beliingham'ı dinlendirin, Arda'yı oynatın. Arda'yı sahada görmek istiyoruz" tarzında yorumlarda bulundu.

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.

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