Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den dikkat çekici Arda Güler açıklamaları! 'Kararsızdım ama..'

İspanya La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan Real Madrid 2. haftada sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmesiyle ilgili konuştu.

'KARARSIZDIM AMA...'

Hafta içi antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Ancelotti "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı" diye konuştu.

'BELLINGHAM'IN ALTERNATİFİ ARDA DEĞİL!'

Tecrübeli teknik direktör maç içinde birçok pozisyonda görev alan Arda'nın Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını

söyledi.

'REAL MADRID SEVİYESİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN...'

Carlo Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifade etti.

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

-63 topla buluşma

-%86 pas isabet oranı

-1 anahtar pas

-3 isabetli şut

-7/11 kazanılan ikili mücadele

-3 top kazanma