Real Madrid transferi onayladı! James Rodriguez adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, Real Madrid'den James Rodriguez'in peşinde... Birçok kişi bu transferin hayal olduğunu düşünse de sarı-kırmızılı yönetim aynı kanıda değil ve ağır ama kararlı bir şekilde ağlarını örmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon on numara mevkisi için düşünülen yıldız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki haftalarda görüşülerek sözleşme şartları konuşulacak.

"AŞILMAYACAK BİR SORUN DEĞİL"

Kolombiya'dan Futbol Ete; Manchester United, Arsenal, Everton ve son zamanlarda da Lazio'nun James'le ilgilendiğine dair haberler çıkmasına rağmen bunlardan hiçbirisinden teklif gelmediğini yazdı. Libertad Digital, "Real Madrid'e ilk resmi öneri Galatasaray'dan geldi" haberini yayımladı. İspanyol es- Radio ise "Galatasaray'ın James Rodriguez'in maaşının yüzde 100'ünü ödemek istememesi tek sorun ama aşılamayacak bir sorun değil" yorumunu yaptı.Şimdi gözler Real Madrid ve Galatasaray'dan gelecek haberlere çevrildi.

REAL MADRİD ONAY VERDİ

Zidane ile anlaşamayan ve geçen sezon Real Madrid'de çok az şans bulabilen James Rodriguez, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıkladı. Galatasaray kiralık olarak oyuncuya talip ancak Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalması sorun teşkil ediyor. Oyuncu ile devam etmek istemeyen Real Madrid, James Rodriguez ile kesin olarak yollarını ayıracak. İspanyol devi gelen teklifleri kabul etmeye karar verdi.