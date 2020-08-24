Real Madrid transferi onayladı! James Rodriguez adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, Real Madrid'den James Rodriguez'in peşinde... Birçok kişi bu transferin hayal olduğunu düşünse de sarı-kırmızılı yönetim aynı kanıda değil ve ağır ama kararlı bir şekilde ağlarını örmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon on numara mevkisi için düşünülen yıldız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki haftalarda görüşülerek sözleşme şartları konuşulacak.
Kolombiya'dan Futbol Ete; Manchester United, Arsenal, Everton ve son zamanlarda da Lazio'nun James'le ilgilendiğine dair haberler çıkmasına rağmen bunlardan hiçbirisinden teklif gelmediğini yazdı. Libertad Digital, "Real Madrid'e ilk resmi öneri Galatasaray'dan geldi" haberini yayımladı. İspanyol es- Radio ise "Galatasaray'ın James Rodriguez'in maaşının yüzde 100'ünü ödemek istememesi tek sorun ama aşılamayacak bir sorun değil" yorumunu yaptı.Şimdi gözler Real Madrid ve Galatasaray'dan gelecek haberlere çevrildi.
Zidane ile anlaşamayan ve geçen sezon Real Madrid'de çok az şans bulabilen James Rodriguez, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıkladı. Galatasaray kiralık olarak oyuncuya talip ancak Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalması sorun teşkil ediyor. Oyuncu ile devam etmek istemeyen Real Madrid, James Rodriguez ile kesin olarak yollarını ayıracak. İspanyol devi gelen teklifleri kabul etmeye karar verdi.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da bu transfere yoğun mesai harcanıyor. On numara mevkisinde Belhanda ile sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı yönetim o bölgeye James'i transfer etmek istiyor. Fatih Terim ile yapılan toplantıda bu transfere onay verilirken önümüzdeki günlerde James'in menajeriyle masaya oturulacağı öğrenildi.
Banfield, Porto, Monaco, Bayern Münih ve Real Madrid formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi.
Beşiktaş istedi, TFF 1. Lig'e transfer oldu!
Beşiktaş, PAOK maçı kadrosunu açıkladı!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Galatasaray'dan Ada çıkarması!
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su...
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Okuyucu Yorumları 2 yorum