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İnanılmaz maç! 9 gollü çılgın geri dönüş

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2019 20:32 | Son Güncelleme

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı grupta oynanan maç olay oldu. Real Madrid ve PSG U19 takımları arasında oynanan maçta tam 9 gol çıktı ve Real Madrid, karşılaşmayı 6-3 kazandı.

İnanılmaz maç! 9 gollü çılgın geri dönüş

UEFA Gençlik Ligi'nde inanılmaz bir geri dönüş yaşandı. Galatasaray U19 Takımı'nın grubunda yer alan Real Madrid ile PSG'nin U19 takımları, İspanya'da karşı karşıya gelirken kazanan, 6-3'lük skorla Real Madrid oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında PSG 3-1 öne geçerken, 57. dakikada Sissako'nun kırmızı kart görmesiyle PSG 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Real Madrid inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirdi ve karşılaşmayı 6-3 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Miguel Baeza penaltıdan, 63. dakikada Carlos Gonzalez, 66 ve 69. dakikalarda Pedro Ruiz, 73. dakikada Sergio Calvo ve 90. dakikada Pablo Delgado kaydetti.

PSG'nin golleri ise, 41, 49 ve 52. dakikalarda Arnaud Muinga'nın ayağından geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Real Madrid U19 PSG U19 UEFA Gençlik Ligi

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