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  4. Real Madrid Valladolid'i 6-0 mağlup etti! Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı

Real Madrid Valladolid'i 6-0 mağlup etti! Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı

02.04.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, sahasında Valladolid'i konuk etti. 6 golün atıldığı mücadelede Karim Benzema hat-trick yaparken, yıldızlaştı. İşte detaylar...

Real Madrid Valladolid'i 6-0 mağlup etti! Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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İspanya La Liga'da heyecan 27'nci hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid, sahasında Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Valladolid'i konuk etti.

Ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleye Karim Benzema attığı gollerle damga vurdu.

7 DAKİKADA HAT-TRICK...

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Maçta gol perdesini 22'de Rodrygo açtı. 29. dakikada sahneye çıkan Benzema, Vinicius Junior'ın asistinde farkı 2'ye çıkardı. Aynı ikili 3 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve skor 3-0'a geldi. Benzema 36'da bu kez Rodrygo'nun asistini gole çevirdi ve skoru 4-0'a taşıdı ve yıldız oyuncu Fransız golcü 7 dakikada hat-trick yapmış oldu.

PERDEYİ VASQUEZ KAPATTI

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Karşılaşmada diğer goller ise 73. dakikada M.Asensio ve 90+1. dakikada da L.Vasquez'in ayağından geldi.


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La Liga benzema real madrid 10

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