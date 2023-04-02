Real Madrid Valladolid'i 6-0 mağlup etti! Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı

İspanya La Liga'da heyecan 27'nci hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid, sahasında Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Valladolid'i konuk etti.

Ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleye Karim Benzema attığı gollerle damga vurdu.

7 DAKİKADA HAT-TRICK...

Maçta gol perdesini 22'de Rodrygo açtı. 29. dakikada sahneye çıkan Benzema, Vinicius Junior'ın asistinde farkı 2'ye çıkardı. Aynı ikili 3 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve skor 3-0'a geldi. Benzema 36'da bu kez Rodrygo'nun asistini gole çevirdi ve skoru 4-0'a taşıdı ve yıldız oyuncu Fransız golcü 7 dakikada hat-trick yapmış oldu.

PERDEYİ VASQUEZ KAPATTI

Karşılaşmada diğer goller ise 73. dakikada M.Asensio ve 90+1. dakikada da L.Vasquez'in ayağından geldi.



