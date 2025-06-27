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Real Madrid ve PSG'nin yıldızıydı! Fenerbahçe'ye önerildi, sosyal medya karıştı... Taraftar yönetimin yanıtını merakla bekliyor

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler'e taraftarı da oldukça heyecanlandıran çok sürpriz bir isim önerilirken bu isim sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid ve PSG'nin yıldızıydı! Fenerbahçe'ye önerildi, sosyal medya karıştı... Taraftar yönetimin yanıtını merakla bekliyor
Berker İşleyen

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken çok sürpriz bir isim gündeme geldi.

MARCO ASENSIO ÖNERİLDİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Fenerbahçe'ye önerildi. Bonservisi PSG'de bulunan Asensio için sarı-lacivertlilerin kararı merakla bekleniyor.

PERFORMANSI

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Asensio, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Aston Villa'da ise 21 maçta 8 gol kaydetti.

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