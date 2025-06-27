Real Madrid ve PSG'nin yıldızıydı! Fenerbahçe'ye önerildi, sosyal medya karıştı... Taraftar yönetimin yanıtını merakla bekliyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken çok sürpriz bir isim gündeme geldi.

MARCO ASENSIO ÖNERİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Fenerbahçe'ye önerildi. Bonservisi PSG'de bulunan Asensio için sarı-lacivertlilerin kararı merakla bekleniyor.

PERFORMANSI

Asensio, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Aston Villa'da ise 21 maçta 8 gol kaydetti.