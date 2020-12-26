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Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

İSPANYA HABERLERİ  | 26.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

Granada maçında sakatlanan Real Madrid'in 19 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun biceps femoris tendonundaki kas zorlanmasından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Real Madridli futbolcu Rodrygo'nun sakatlığı ciddi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.

19 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 3 ayı bulabildiğini hatırlattı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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