SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

İSPANYA HABERLERİ  | 08.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic, karantinada ayağını kırdı.

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Yıldız isimde koronavirüs çıktı!Yıldız isimde koronavirüs çıktı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!

Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!

G.Saray'dan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

G.Saray'dan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!

Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Barcelona'da yaprak dökümü

Barcelona'da yaprak dökümü

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Messi ayrılıyor mu?

Messi ayrılıyor mu?

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Yıldız isim karantinada ayağını kırdı

Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız isimde koronavirüs çıktı!

La Liga'da 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

La Liga'da 3 ismin testi pozitif

Fabregas'a göre Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Messi'nin maskeli hali görenleri şaşırttı

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

La Liga takımlarının antrenmanlara başlayacağı açıkladı!

La Liga başlıyor! İşte o tarih...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.