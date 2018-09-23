Real Madrid'in yıldızına 8 ay hapis cezası

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in uzun zamandır süren vergi kaçırma davası sonuçlandı. Vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanan Luka Modric'e mahkeme 8 ay hapis cezası verdi ve karar onaylandı.
Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu 870 bin euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu. El Mundo'da yer alan habere göre Modric, 1.4 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti. (Goal)
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