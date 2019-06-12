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Real Sociedad, Alexander Isak'ı kadrosuna kattı

İSPANYA HABERLERİ  | 12.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Alexander Isak'ı transfer etti.

Real Sociedad, Alexander Isak'ı kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Real Sociedad ve Borussia Dortmund, Alexander Isak'ın transferinde anlaşmaya vardı. Oyuncu, kendisini 30 Haziran 2024'e kadar kulübe bağlayan anlaşmayı imzaladı." denildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Sociedad, İsveçli milli oyunucunun bonservisi olarak 10 milyon avro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Willem II Tilburg'da kiralık olarak forma giyen genç golcü, oynadığı 18 maçta 14 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
real sociedad Alexander Isak

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