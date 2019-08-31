Real Sociedad Nacho Monreal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Monreal'in bonservisi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki İspanyol sol bek ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Arsenal'de 6 sezondur forma giyen Monreal, 251 karşılaşmada 10 gole imza attı. Deneyimli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

