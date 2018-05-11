Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Bask temsilcisi Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, yarınki maçta kulüp armasının bulunduğu yerde Xabi Prieto'nun resminin, isminin ve forma numarasının yer alacağı belirtilerek, "Xabi, efsanevi bir oyuncu olarak tarihsel bir jesti hak ediyor. Her zaman Real Sociedad arması için oynadı. Bu yüzden, Anoeta Stadı'ndaki son maçında Real Sociedad, oyuncumuzu arma olarak üzerinde taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İspanyol oyuncunun Real Sociedad formasıyla kupa kaldıramamasına rağmen tüm taraftarların saygısını ve hayranlığını kazandığı vurgulanarak, "Xabi Prieto, cumartesi günü Anoeta'daki son maçı biter bitmez kulübün efsanesi olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Real Sociedad, taç, top ve bayraktan oluşan armasını ilk kez değiştirecek. Kariyeri boyunca sadece tek takımda oynayan 34 yaşındaki Prieto, 2000 yılında A Takımı'na yükseldiği İspanya temsilcisiyle 530 maçta forma giydi.





