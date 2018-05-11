SPOR

Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

İSPANYA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, sezon sonunda emekliye ayrılacak efsanevi oyuncusu Xabi Prieto'yu onurlandırmak amacıyla yarın Leganes ile oynayacağı maça özel tasarlanan forma ile çıkacak.

Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Bask temsilcisi Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, yarınki maçta kulüp armasının bulunduğu yerde Xabi Prieto'nun resminin, isminin ve forma numarasının yer alacağı belirtilerek, "Xabi, efsanevi bir oyuncu olarak tarihsel bir jesti hak ediyor. Her zaman Real Sociedad arması için oynadı. Bu yüzden, Anoeta Stadı'ndaki son maçında Real Sociedad, oyuncumuzu arma olarak üzerinde taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İspanyol oyuncunun Real Sociedad formasıyla kupa kaldıramamasına rağmen tüm taraftarların saygısını ve hayranlığını kazandığı vurgulanarak, "Xabi Prieto, cumartesi günü Anoeta'daki son maçı biter bitmez kulübün efsanesi olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Real Sociedad, taç, top ve bayraktan oluşan armasını ilk kez değiştirecek. Kariyeri boyunca sadece tek takımda oynayan 34 yaşındaki Prieto, 2000 yılında A Takımı'na yükseldiği İspanya temsilcisiyle 530 maçta forma giydi.

xabi

İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldıİstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı
'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
Tatyana olayında sır perdesi aralandı! Tatyana olayında sır perdesi aralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real sociedad Xabi Prieto

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması

Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!

Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow

Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Real Sociedad, Xabi Prieto için özel formayla sahaya çıkacak!

Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

Emenike 'uykum var' diyerek antrenmanı terk etti!

Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

Sergi Roberto'ya 4 maç ceza verildi

Sergi Roberto'ya 4 maç ceza verildi

El Clasico'da Messi'den hakeme sert sözler!

El Clasico'da Messi'den hakeme sert sözler!

Ronaldo'nun sakatlığının ciddi olabileceği iddia edildi

Ronaldo'nun sakatlığının ciddi olabileceği iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.