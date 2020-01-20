Rebocho'nun sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Pedro Rebocho'nun sözleşmesindeki ilginç madde dikkat çekiyor.

Fransa'da geçen sezon küme düşen Guingamp'tan 450 bin Euro'ya kiralanan Pedro Rebocho, lig ve Avrupa'da toplam 20 maça çıkar ve Beşiktaş da ligde ilk 4'e girerse mecburen satın alınacak.

2 MİLYON 750 BİN EURO ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

Şu ana kadar 14 maçta forma giyen Rebocho için ödenecek bonservis bedeli ise 2 milyon 750 bin Euro olacak.

Sözleşmede özellikle her sene şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'ın ilk 4'e girmesi koşulu dikkat çekiyor. Teknik heyetin kalan haftalarda Rebocho için nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak konusu...

(Ajansspor)

