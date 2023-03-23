MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 hangi kanalda? Şahan Gökbakar'ın efsane karakteri bu akşam ekranlarda

Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 hangi kanalda? Şahan Gökbakar'ın efsane karakteri bu akşam ekranlarda

23.03.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik film serisi izleyiciler tarafından yakınan takip ediliyor. İlk filmden beri ilgiyle izlenen seri, bu akşam altıncısıyla ekranlarda olacak. Serinin 6. filminde Konya'ya gitmek için yola çıkan Recep ve arkadaşı neler yaşayacak merak edildi. Peki Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 hangi kanalda? İşte detaylar...

Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 hangi kanalda? Şahan Gökbakar'ın efsane karakteri bu akşam ekranlarda

2019 yılında vizyona giren Recep İvedik 6 filminin yönetmenliğini Togan Gökbakar yaparken, senaristliğini Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar birlikte üstlenmektedir. Başrollerinde Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan gibi isimlerin yer aldığı yerli komedi filmi Recep İvedik 6 bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Serinin altıncı filminin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Recep İvedik 6 konusu, oyuncuları ve hangi kanalda yayınlanacağı...

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-23T200122.258

Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar -Recep İvedik
Nurullah Çelebi -Nurullah
Somer Karvan -Tur Rehberi
Chidi Benjamin John -Nahu Şef
Kepsin Misodi Teke -Hunkutu Şef
Mbaye Diend -Songa
Lorraine Kadye -Zouya
Mustafa Dok -Tefo

RECEP İVEDİK 6 HANGİ KANALDA

Recep İvedik 6 filmi bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak. Film bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ekrana gelecek.

recep-ivedik-6-filmi-oyunculari-kim-recep-ivedik-14695461_2572_amp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan eski haliyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadıCamdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan eski haliyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadı
Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyülediFileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk pozMüziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz
Anahtar Kelimeler:
recep ivedik 6 ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar

'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar

İlginizi Çekebilir

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.