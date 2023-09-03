RECEP İVEDİK 6 KONUSU VE OYUNCULARI: Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman? FOX TV yayın akışı

Recep İvedik 6 filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 6 filmi merakla bekleniyor. komedi tarzı ve eğlenceli konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yapıyor. İşteTogan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik 6 filmi ile ilgili merak edilenler...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (120 dk.)

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma

Senaryo: Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:00 Ruhun Duymaz

16:45 Yerli Sinema Aile Hükümeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6

00:30 Ruhun Duymaz

03:00 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Ruhun Duymaz

