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RECEP İVEDİK 6 KONUSU VE OYUNCULARI: Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman? FOX TV yayın akışı

03.09.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 6 filmi ile ilgili aramalar filmin FOX TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin başrolde olduğu komedi tarzında film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, nerede çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kimlerdir? İşte Fox TV yayın akışı...

Recep İvedik 6 filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 6 filmi merakla bekleniyor. komedi tarzı ve eğlenceli konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yapıyor. İşteTogan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik 6 filmi ile ilgili merak edilenler...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

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RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2019 (120 dk.)
Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma
Senaryo: Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
12:00 Adım Farah
14:00 Ruhun Duymaz
16:45 Yerli Sinema Aile Hükümeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6
00:30 Ruhun Duymaz
03:00 Senden Daha Güzel
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Ruhun Duymaz

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