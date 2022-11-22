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Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi Disney Plus tarafından açıklandı!

22.11.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayın tarihi açıklandı. Recep İvedik serisinin son filmi yaz aylarında Ayvalık'ta çekilmişti. Recep İvedik 7 Disney Plus platformunda seyirciyle buluşacak.

Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi Disney Plus tarafından açıklandı!

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

recep ivedik 7

Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor. Disney+ Türkiye, 9 Aralık'ta Recep İvedik 7'nin yayınlanacağını açıkladı.

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RECEP İVEDİK ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

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Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

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