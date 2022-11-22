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Baba dizisinden kötü haber! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın dizisi Baba'nın final tarihi açıklandı

22.11.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı Baba dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. İddialı yapım erken finalle ekrana veda edecek. Baba'nın veda tarihi de açıklandı.

Baba dizisinden kötü haber! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın dizisi Baba'nın final tarihi açıklandı

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ve Levent Ülgen'in rol aldığı Baba dizisi geçtiğimiz Şubat ayında yayın hayatına başlamıştı.

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Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı ve oğlu Kadir'in çevresinde gelişen hikayeyi ekrana yansıtan dizi için final kararı alındı.

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ARALIK SONUNDA FİNAL YAPACAK

Son olarak 25. bölümüyle ekrana gelen Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin final kararı da resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Baba dizisi

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