Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için tarih verdi!

Recep İvedik filminde baş rol oynayan Şahan Göbakar aynı zamanda filmin

senaristliğinde de yer alıyor. Filmin baş rolü Recep'in başına gelen komik olaylar

akıcı bir şekilde işleniyor. Recep İvedik'in çekimleri devam eden 7. bölümünün

ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

İşte Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için verdiği tarih...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı.

Bir takipçisinin, "Recep İvedik 7 ne zaman çıkıyor?" sorusuna Gökbakar, "Kasım civarı" yanıtı verdi. Bu yanıtın ardından Recep İvedik 7 Kasım 2023 tarihinde bekleniyor.

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in her serisinde farklı konular işlenmektedir. Genel konusu ise filmin başrolü Recep'in başına gelen komik olayları anlatır.

Recep İvedik 1'in konusu ise şöyle:

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder.

Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Şahan Gökbakar-Recep İvedik-Filmin ana karakteri

Fatma Toptaş-Sibel

Tuluğ Çizgen-Sibel'in annesi

Lemi Filozof-Fazıl-Bellboy

Hakan Bilgin-Erim-Otel müdürü

Vural Buldu-Muhsin Başaran-Otel sahibi

Volkan Cal-Murat-Sibel'in arkadaşı

Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın

Somer Karvan-Ersin-Dalış hocası

İsmail Hakkı Ürün-Mahmut

Hakan Akın-Halil-Kamyoncu

Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör

Zeynep Aydemir-Arabası bozulan kız

Burcu Sülün-Arabası bozulan kızın arkadaşı

Yakup Yavru-Süper Mario-Kurufasülyeci

Batuhan Ergün-Recep İvedik-Recep'in küçüklüğü

Merve Mutlu-Sibel-Sibel'in küçüklüğü

Mehmet Yumurtacı-Salih-Bakkal

Ferhat Uçar-Animatör

Nedim Doğan-Komiser

Kaya Gürel-Evsiz adam

Murat Akdağ-Polis

Gamze İnci-Resepsiyonist

Asiye Dinçsoy-Spa görevlisi

Sevcan İrşi-Kat görevlisi

Gözde Demirbilek-Spiker

Baran Şahin-Mendilci çocuk

Kaan Önal -Diskodaki garson

