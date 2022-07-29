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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için tarih verdi!

29.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik film serisi vizyona girdiği ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. İlk olarak 2008 yılında vizyona giren Recep İvedik serisi son olarak 2019''da yayınlanmıştı. Recep İvedik'in 7. bölümünün çekimleri bir süre önce başlamıştı. Recep İvedik 7 merakla beklenirken filmin başrolü Şahan Gökbakar Instagram hesabında tarih ile alakalı paylaşımda bulundu. İşte Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı...

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için tarih verdi!

Recep İvedik filminde baş rol oynayan Şahan Göbakar aynı zamanda filmin
senaristliğinde de yer alıyor. Filmin baş rolü Recep'in başına gelen komik olaylar
akıcı bir şekilde işleniyor. Recep İvedik'in çekimleri devam eden 7. bölümünün
ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?
İşte Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için verdiği tarih...

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı.
Bir takipçisinin, "Recep İvedik 7 ne zaman çıkıyor?" sorusuna Gökbakar, "Kasım civarı" yanıtı verdi. Bu yanıtın ardından Recep İvedik 7 Kasım 2023 tarihinde bekleniyor.

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in her serisinde farklı konular işlenmektedir. Genel konusu ise filmin başrolü Recep'in başına gelen komik olayları anlatır.

Recep İvedik 1'in konusu ise şöyle:

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder.
Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Şahan Gökbakar-Recep İvedik-Filmin ana karakteri
Fatma Toptaş-Sibel
Tuluğ Çizgen-Sibel'in annesi
Lemi Filozof-Fazıl-Bellboy
Hakan Bilgin-Erim-Otel müdürü
Vural Buldu-Muhsin Başaran-Otel sahibi
Volkan Cal-Murat-Sibel'in arkadaşı
Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın
Somer Karvan-Ersin-Dalış hocası
İsmail Hakkı Ürün-Mahmut
Hakan Akın-Halil-Kamyoncu
Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör
Zeynep Aydemir-Arabası bozulan kız
Burcu Sülün-Arabası bozulan kızın arkadaşı
Yakup Yavru-Süper Mario-Kurufasülyeci
Batuhan Ergün-Recep İvedik-Recep'in küçüklüğü
Merve Mutlu-Sibel-Sibel'in küçüklüğü
Mehmet Yumurtacı-Salih-Bakkal
Ferhat Uçar-Animatör
Nedim Doğan-Komiser
Kaya Gürel-Evsiz adam
Murat Akdağ-Polis
Gamze İnci-Resepsiyonist
Asiye Dinçsoy-Spa görevlisi
Sevcan İrşi-Kat görevlisi
Gözde Demirbilek-Spiker
Baran Şahin-Mendilci çocuk
Kaan Önal -Diskodaki garson

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