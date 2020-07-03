Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusu

Gişede büyük başarılar getiren ve Türkiye’nin en çok izlenen filmleri arasına girmeyi başaran Recep İvedik filmi, serinin ilk filmiyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Şahan Gökbakar’ın ilk olarak televizyon izleyicisiyle buluşturduğu Recep İvedik karakteri, büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra sinemaya taşınmıştı. Son olarak Recep İvedik 6 filmi vizyona girmişti. Recep İvedik 6 da beklentiyi karşıladıktan ve izleyenleri kahkahalara boğmayı başardıktan sonra “Recep İvedik 7 çıkacak mı?” soruları sorulmaya başlamıştı.
2019 yılında Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin de çıkacağını dile getirmişti. Ancak pandemi süreci nedeniyle “Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?” sorusunun cevabı henüz verilmedi. Filmin 2020 Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Konuyla ilgili serinin hayranları Şahan Gökbakar’ın yapacağı açıklamayı bekliyor.
Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 2008 tarihli Recep İvedik filmi Recep İvedik’in sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak için çıktığı Antalya yolculuğunu anlatıyor. Recep İvedik filmi konusu, Recep İvedik’in gittiği otelde aşık olduğu Sibel’e kendini beğendirme macerasını içeriyor. Vizyona girdiğinde Recep İvedik’in macera dolu tatil hikayesi tüm izleyenlere kahkaha tufanı yaşatmıştı.
Recep İvedik serisinin ilk filminde Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar’ın yanı sıra Sibel karakterini canlandıran Fatma Toptaş, Lemi Filozof ve Hakan Bilgin rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Şahan Gökbakar’ın kardeşi başarılı yönetmen Togan Gökbakar oturuyor.
Recep İvedik film serisinin ilk filminin çekimleri Recep İvedik’in de yaşadığı Güngören mahallesinde yapıldı. Filmin büyük bir bölümünü oluşturan otel sahneleri ise Nashira Resort & Spa’da çekildi. Recep İvedik filminin çekildiği otel Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Titreyengöl mevkiinde yer alıyor.
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