Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusu

Gişede büyük başarılar getiren ve Türkiye’nin en çok izlenen filmleri arasına girmeyi başaran Recep İvedik filmi, serinin ilk filmiyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Şahan Gökbakar’ın ilk olarak televizyon izleyicisiyle buluşturduğu Recep İvedik karakteri, büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra sinemaya taşınmıştı. Son olarak Recep İvedik 6 filmi vizyona girmişti. Recep İvedik 6 da beklentiyi karşıladıktan ve izleyenleri kahkahalara boğmayı başardıktan sonra “Recep İvedik 7 çıkacak mı?” soruları sorulmaya başlamıştı.

Recep İvedik 7 çıkacak mı?

2019 yılında Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 filminin de çıkacağını dile getirmişti. Ancak pandemi süreci nedeniyle “Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?” sorusunun cevabı henüz verilmedi. Filmin 2020 Şubat ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Konuyla ilgili serinin hayranları Şahan Gökbakar’ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

Recep İvedik konusu

Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 2008 tarihli Recep İvedik filmi Recep İvedik’in sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmak için çıktığı Antalya yolculuğunu anlatıyor. Recep İvedik filmi konusu, Recep İvedik’in gittiği otelde aşık olduğu Sibel’e kendini beğendirme macerasını içeriyor. Vizyona girdiğinde Recep İvedik’in macera dolu tatil hikayesi tüm izleyenlere kahkaha tufanı yaşatmıştı.