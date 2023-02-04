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Red Bull Racing, Formula 1 2023 sezonunda kullanacağı RB19’u tanıttı

04.02.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Max Verstappen öncülüğünde şampiyon olarak tamamlayan Red Bull Racing, Formula 1'de 2023 sezonunda yarışacağı aracı RB19'u, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen etkinlik ile tanıttı.

Red Bull Racing, Formula 1 2023 sezonunda kullanacağı RB19’u tanıttı

Formula 1'de 2023 sezonu öncesinde Red Bull Racing, yeni aracı RB19'u New York’ta düzenlenen lansman ile görücüye çıkardı. Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ilk sırada tamamlayarak Max Verstappen'le şampiyonluğa uzanan Oracle Red Bull Racing, düzenlediği lansmanda 2023 aracı RB19'un tanıtımını gerçekleştirdi.

Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacakları araçların katılımcıların büyük beğenisini kazandığı etkinlik, takım patronu Christian Horner’in ev sahipliğinde, son şampiyon Max Verstappen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Lansmanda açıklamalarda bulunan takım patronu ve CEO’su Christian Horner; “Oracle Red Bull Racing'de her zaman işleri öncelikli ve farklı yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon, ilk kez Birleşik Krallık dışında sezonu açıyoruz ve bunu ABD’de yapan ilk F1 takımı oluyoruz. Amerika'da F1 sporunun her geçen gün büyümesi göz ardı edilemez, ABD'de 50 milyondan fazla F1 taraftarı var ve bunların %72'si bizi takip ediyor. Taraftarların burada takımımızı desteklemesini görmek de çok güzel. Oracle Red Bull Racing, 2023'te her zamankinden daha fazla Amerika'da olacak. Sadece yarışmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde Red Bull Showruns ve ABD Grand Tauro yolculuğunu da düzenleyecek ilk F1 takımı olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Sezon 5 Mart’ta Bahreyn’de başlıyor

Heyecanın dorukta yaşandığı 2023 Formula 1 sezonu, 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Toplamda 23 yarıştan oluşacak sezon, 26 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek.

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